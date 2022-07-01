Kayıp şahıs, başından vurulmuş halde bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli'de kayıp olarak şahıs, otel odasında silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Fethiye Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Emrah Tonguç'tan (35) haber alamayan ailesi, bu bu sabah kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Tonguç'un dün gece saatlerinde Fethiye Caddesi'ndeki bir otelde kaldığını tespit etti.

Otele giden ekipler, Emrah Tonguç'u tabanca ile başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Tonguç'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.