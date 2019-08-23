Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Müsellim Barajı göletinde cansız beden olduğu ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden Sualtı Grup Amirliğine bağlı polis ekipleri cansız bedeni kıyıya çıkardı. Gölette çıkarılan şahıs üzerinde yapılan incelemede cansız bedenin 3 gün önce Tekirdağ'dan hakkında kayıp müracaatı yapılan 55 yaşındaki Vedat Y. isimli şahıs olduğu öğrenildi.

Şahsın cansız bedeni incelemenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.