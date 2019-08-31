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Bursa'da yaşayan ailenin 13 yaşındaki kızları Şirinsu Ciner, kayıplara karıştı. Sporcu da olan Şirinsu'nun dün "Antrenmana gidiyorum" diyerek evden çıktığı, bir daha dönmediği bildirildi.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre Şirinsu’nun ailesi soluğu poliste aldı. Hem Bursa hem istanbul polisi Şirinsu’yu bulmak için otogarları mercek altına aldı.

Babası Uğur Ciner yaptığı açıklamada, “Şirinsu en son Bursa otogarında görüldü. Henüz 13 yaşında olmasına rağmen nasıl alabildi ise gidip tek başına bilet satın alabilmiş. Ve edindiğimiz bilgiye göre İstanbul’a gelmiş. Şu an kızımın otobüsten tam olarak nerede indiği araştırılıyor. Güvenlik kameraları tek tek inceleniyor. Tehdit yoluyla zorlandığını, kaçırıldığını düşünüyoruz” dedi.

Kızına da bir çağrı yapan baba, "Kızım bize kızıp gitti isen lütfen dön. Ailecek perişan haldeyiz" dedi. Baba Uğur Ciner Twitter hesabında telefon numarası da paylaştı.