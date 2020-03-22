İHA

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 8 gün önce denize açılan ve kendilerinden haber alınamayan üç kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kayıp şahıslar ile ilgili jandarmaya yapılan başvurunun ardından karadan jandarma ekipleri, denizden ise Sahil Güvenlik dalgıç ve helikopteri ile arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmalarının yedinci gününde Marmaris Güllübük Burnu mevkiinde balıkçılar tarafından bir cansız erkek cansız bedeni ve Bördübet koyunda da bir erkek cansız bedeni kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris limanına getirilen iki cansız bedenin kayıp olarak aranan Özkan Akıncı ve Erdoğan İnce’ye ait olduğu belirlendi. Sahil Güvenlik ekiplerinin havadan helikopter ile denizden de dalış timleri tarafından kayıp Metin Zınk’ın arama çalışmaları sürürken, dalış ekibinin Datça ilçesi Gerence Burnu mevkiinde kıyıya vurmuş bir erkek cansız bedeni tespit edildi. Cansız bedenin 8 gündür kayıp olan ve aranan Metin Zınk’a ait olduğu belirlendi.

8 gündür kayıp olan üç kişinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.