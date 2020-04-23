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Kayıp Uzman Çavuş Güneş’i arama çalışmaları baraj gölünde yoğunlaştı

Tunceli’de eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş’i arama çalışmaları baraj gölünde yoğunlaştı.

Tunceli
İHA

Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu.

Olayın ilk gününden itibaren başlatılan arama çalışmaları, Uzunçayır Baraj Gölü’nde bot ve teknelerle yapılırken, kıyı taramaları da gerçekleştiriliyor.Arama çalışmalarına Ankara’dan gelen JÖAK ve JAK, İstanbul ve Antalya’dan gelen JAK ve SAK’lar’ın yanı sıra dalgıç polisler, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler de katılıyor.

Çalışmalarda, 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'da aranıyor.

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