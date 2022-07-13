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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya'da kayıp yaşlı kadın aranıyor!
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Antalya'da kayıp yaşlı kadın aranıyor!

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaybolan 77 yaşındaki kadın, jandarma ve AKUT ekiplerince dron ve hassas burunlu köpekler yardımıyla aranıyor.

Son dakika: Antalya'da kayıp yaşlı kadın aranıyor!
77 yaşındaki kadın aranıyor!
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AA

Antalya'nın Akseki ilçesinde kaybolan 77 yaşındaki kadın aranıyor.

Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Erdoğan, eşi Miyase Erdoğan'ı evinin çevresinde (77) bulamayınca muhtar ve komşularından yardım istedi.

Erdoğan'ı aramaya başlayan mahalle sakinleri, şeker hastası kadına ulaşamayınca jandarmaya haber verdi.

G&ouml;rsel: İHA
Görsel: İHA

İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma timi ve AKUT ekipleri dron ve hassas burunlu köpekler yardımıyla bölgede arama başlattı.

Sonuç alamayan ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmaya ara verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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