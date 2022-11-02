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Haberler Gündem 3. Sayfa Kayıp yaşlı kadın havuzda ölü bulundu
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Denizli'de kayıp yaşlı kadın, 3 metre derinliğindeki havuzda ölü bulundu

Denizli'de sabah ayrıldığı evine geri dönmeyen yaşlı kadın için başlatılan arama çalışmalarından acı haber geldi. Yakınlarının ulaşamadığı kadın, keçilerini sulamaya gelen çoban tarafından 3 metre derinliğindeki havuzda ölü bulundu

Kayıp yaşlı kadın havuzda ölü bulundu
Kayıp yaşlı kadın havuzda ölü bulundu
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İHA

Denizli'de kaybolan Habibe Eren (85), havuzda ölü bulundu.

Olay, Çameli ilçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde meydana geldi. Habibe Eren, sabah evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınları, yaşlı kadını bulabilmek için kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı.

ÇOBAN HAVUZDA BULDU

Mahallede bulunan 3 metre derinliğindeki havuza keçilerini sulamak için gelen çoban, kayıp kadının cansız bedeni ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Havuzdan çıkartılan Habibe Eren'in bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmalar sonrası yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının ölüm nedeni otopsi sonrası netlik kazanması beklenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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