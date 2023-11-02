3 haftadır kayıptı, yatak bazasında vurulmuş halde bulundu İstanbul'da, 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Fikret Aydın'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Günler sonra gittiği evde koku üzerine evi kontrol eden bir yakını, Fikret Aydın'ı yatak odasındaki baza içinde vurulmuş halde buldu

İstanbul'da 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Fikret Aydın'ın (39), evindeki bazada vurulmuş halde cansız bedeni bulundu.

Olay, geçen pazar Günü Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendisinden 3 haftadır haber alınamayan elektrikçi Fikret Aydın'ın (39) bir yakını evine gitti.

KLİMA AÇIK BIRAKILMIŞ

Klimanın açık olduğunu ve evden kokular geldiğini fark eden kişi, kokunun yoğun geldiği yatak odasına girip, bazayı açtığında Fikret Aydın'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

SİLAHLA VURULMUŞ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Aydın'ın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis evde ayrıca uyuşturucu düzeneği de buldu.

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yalnız yaşadığı belirtilen Aydın'ın cansız bedeninin kayıp olduğu süre boyunca baza altında olduğu tahmin ediliyor. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, eve sürekli girip çıktığı söylenilen T.Y.'yi arıyor.