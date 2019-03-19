Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna sahip Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor. "Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan kentte, kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor.
Geçen yıl kentte 8 bin 640 ton 75 kilogram "kayısı çekirdeği içi" ihraç edilerek, 17 milyon 592 bin dolar girdi sağlandı.
İç piyasada kabuklu çekirdek kilogramı 2 liradan, kabuksuz çekirdek ise 10 liradan alıcı buluyor.
Malatya'da kayısı çekirdeği ihracatından 2014'te 16 milyon 389 bin dolar, 2015'te 15 milyon 101 bin dolar, 2016'da 13 milyon 168 bin 211 dolar, 2017'de ise 14 milyon 715 bin dolar gelir elde edildi.
İHRACATIN DAHA DA ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte üretilen kayısı çekirdeğinin çoğunun ihraç edildiğini söyledi.
Özcan, kayısı çekirdeği içi ihracatının en fazla yapıldığı ülkelerin başında İtalya, Almanya, Hindistan, Fas, Danimarka, Irak, Rusya Federasyonu ve Belçika'nın geldiğini belirterek, ihracat miktarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Kayısı çekirdeği içi ihracatında geçen yıl önemli mesafe katettiklerini vurgulayan Özcan, "2017'de 6 bin ton çekirdek içi ihracatından 14 milyon dolar gelir elde edildi. 2018 yılında 8 bin 600 ton çekirdek içi ihracatından 17 milyon dolar gelir elde edildi. " diye konuştu.
Özcan, kuru kayısı çekirdeğinin dünya kuru yemiş sektöründe yer almaya başlamasının sevindirici olduğunu dile getirerek, "Avrupa ülkelerinden Almanya ve İtalya kayısı çekirdeği içi ihracatı yapılan önemli ülkeler. Bunlara yıllık ortalama 4 bin ton ihraç ediliyor. Bu yıl kayısı çekirdeği içi ihracatının 9 bin tonun üzerine çıkaracağımızı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
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