Kayısı diyarına kurduğu üzüm bağı üreticilere model oldu

Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Büyüktaş, kentte alternatif ürün yetiştirmeyi teşvik etmek amacıyla eniştesi Sabri Uçar'a ait olan Akçadağ ilçesi Karapınar Mahallesinde 8 dekarlık araziyi üzüm bağına çevirme kararı aldı.

Yaptığı araştırmalar sonucunda telli sistem çardak yöntemiyle üretimin artırılabileceğini öğrenen Büyüktaş, mesai saatlerinden arta kalan zamanlarını bahçede değerlendirip yaklaşık 3 yıl önce 8 dönüm alanda üzüm teveklerini toprakla buluşturdu.

Gelinen süreçte 8 dekarlık alandan 25 ton ürün almaya başlayan Büyüktaş, Tarım İl Müdürlüğü öncülüğünde bahçesini bir anlamda eğitim alanına çevirdi. Kentteki üreticilere örnek bağ olarak tanıtılan alan, alternatif ürüne yönelmek isteyen çiftçilere ilham kaynağı oluyor.

Büyüktaş, AA muhabirine, uzun araştırmalar sonucunda verdiği emekle oluşturduğu bahçeden elde edilen rekolteden memnun olduklarını söyledi.

Bahçenin tam verimli haline yaklaşık 3-4 yıl sonra ulaşacağını aktaran Büyüktaş, şöyle konuştu:

"Verim, her geçen yıl daha da artacak. Malatya'nın her tarafı kayısı, kayısı kentin ana ürünü ama alternatif ürünlerde de iddialı olmalıyız. O yüzden kentimizin yapısı üzüm yetiştiriciliğine de uygun. Şu an bu bağ, 3 yaşında ve 8 dekarda toplam 25 ton verim bekliyoruz. Bağ, verim çağı olan 6-7 yaşına ulaştığında dekarda 6-8 ton arası meyve alabileceğiz. Her gün çok sayıda kişi gelip burayı geziyor ve buraya gelen bağcılık konusunda ikna oluyor."

- Malatya için üzüm tarihi ürün

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Demet Köksal ise 1980 yılına kadar kentteki meyve üretiminde üzümün önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Ancak kayısının öne çıkmasıyla beraber insanların bağcılığı terk etmeye başladığını aktaran Köksal, kentte ürün yelpazesinin genişletilerek, çiftçilerin gelir kaleminin arttırılması için emek verdiklerini kaydetti.

Bu kapsamda tarihten gelen bir lezzeti yeniden ön plana çıkarmak istediklerini anlatan Köksal, "Şu an Malatya'da tahmini üzüm rekoltemiz 15 bin ton civarında. Bağcılık kentte kurak topraklarda farklı tekniklerde yapılmakta. Ama biz verimin yüksek olmasından ve kültürel önlemlerin kolay alınmasından dolayı çiftçilere çardak sistemini öneriyoruz. Bu sistemle ilgili bilgi almak isteyenlere, gerekli teknik desteği veriyoruz. Ama insanların olayı daha iyi anlayabilmesi için bu bahçeyi örnek bahçe olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi ziraat mühendislerinden Türkan Coşar ise çardak sistemin çiftçiler için çok avantajlı olduğunu dile getirdi.

Bağcılıkta çardak sisteminin verimi arttırdığını anlatan Coşar, şunları kaydetti:

"Çardak sisteminde kalite ve verim yüksek. Bu sistemde gövdenin yükseltilmesiyle güneşlenme sağlanıyor. Gübreleme ve ilaçlama açısından çiftçiye büyük kolaylık sağlıyor. Malatya'da bu sistemin yaygınlaşacağını ve çiftçimize ekonomik katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Eğitim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt ve Pütürge ilçelerinden çiftçilerimizi buraya getirerek, çardak sistemini anlattık, sistem çiftçilerimizin çok hoşuna gitti."