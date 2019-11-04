Kayıt süresi uzatıldı

Anadolu Üniversitesi'nin Film Yapımı e-Sertifika Programları'na kayıt süresi, yoğun talep üzerine 8 Kasım'a kadar uzatıldı. 'Şimdi Sıra Sende' mottosuyla 'Ustasından Öğren' başlığıyla geliştirilen Film Yapımı e-Sertifika Programları'nda dersleri kendi alanlarında yetkin sinemacılar verecek. Katılımcılar, kendi alanlarında üst düzey deneyimli sinemacıların eğitmenliğinde verilecek derslerden sonra sınava girip sertifika alacak.
Böylelikle Film Yapımı e-Sertifika Programları'ndan eğitim gören kişiler, 11 dalda TV ve sinema sektöründe yer alabilecek.
Ders verecek sinemacılar;
Kıvanç Baruönü: Yönetmenlik
Pelin Ekinci Kaya: Film Yapımcılığı
Burak Aksak: Senaryo Yazımı
Uğur İçbak: Görüntü Yönetmenliği
Deniz Göktürk Kobanbay: Sanat Yönetmenliği & Dekor
Suzan Kardeş: Saç ve Makyaj Tasarımı
Emre Erdem: Afiş Fotoğrafçılığı ve Film Afişi Tasarımı
Gülümser Gürtunca: Kostüm Tasarımı
Levent İntepe: Ses ve Ses Tasarımı
Ömer Özgür: Film Müziği
Çağrı Türkkan: Kurgu
Kurgu programı içindeki 'Renk Tasarımı' adlı bölüm, renk tasarımcısı Bora Gökşingöl tarafından anlatılacak
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