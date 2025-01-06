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        Haberler Bilgi Ekonomi Kayıt tarihi uzatılmıştı: Araçlarda UTTS kaydı için son gün ne zaman? UTTS sistemi kimler için zorunlu?

        Kayıt tarihi uzatılmıştı: UTTS kaydı için son gün ne zaman?

        Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye katkı sunmak ve akaryakıt sektöründe adil rekabetin sağlamak amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için kayıt döneminde son günlere girildi. Bireysel araçlar için zorunluluk olmasa da ticari araçların sisteme kayıt olması gerekiyor. Peki, UTTS son başvuru tarihi nedir? İşte, UTTS uygulamasıyla ilgili bilinmesi gereken detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 14:44 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:44
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        Araç sahiplerinin dikkatle takip ettiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) geçiş süreci uzatıldı. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında getirilen yeni sistem bireysel araçları kapsamıyor. Peki, UTTS’ye kayıt için son başvuru tarihi ne zaman? İşte, UTTS ile ilgili tüm merak edilenler ve önemli detaylar...

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        ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (UTTS) NEDİR?

        Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlayan sistemdir.

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        Sistemle, akaryakıt alımı yapacak taşıtların plakaları elle yazılmadan sistem kapsamındaki bileşenler ile ödeme kaydedici cihazlara otomatik yansıyacak ve yakıt alan taşıttan başka bir taşıtın plakasına fiş düzenlenmesi önlenecek.

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        ARAÇLARDA UTTS KULLANIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        UTTS kapsamındaki taşıt sahipleri ile akaryakıt istasyonu işletmecilerine en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar sisteme kaydolarak taşıtlarına ve istasyonlara gerekli donanımları taktırma zorunluluğu getirilmişti.

        Resmi Gazete’de yayımlanan yeni UTTS Tebliği ile sisteme son kayıt tarihi 31 Ocak 2025 olarak yenilendi. Donanım fiyatları yıl sonunda ÜFE artış oranı üzerinden güncelleneceği için, 31 Aralık 2024’e kadar utts.gov.tr üzerinden sisteme kaydolanlar 2024 için geçerli fiyatlardan faydalanabilecek.

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        BİREYSEL ARAÇLAR İÇİN YÜKÜMLÜLÜK YOK

        Düzenlemeyle getirilen yeni uygulama esasları şöyle:

        31 Aralık 2024’e kadar kayıt yaptırılması halinde, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) siparişi verenler, 2024 fiyatlarıyla ödeme yapacak. Montaj işlemini 30 Nisan 2025’e kadar tamamlama hakkına sahip olacak ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderlerini vergi indiriminde kullanmaya devam edebilecek. 1-31 Ocak 2025 arası kayıt yaptırılması halinde, 2025 yılı fiyatları geçerli olacak. Montaj işlemleri 30 Nisan 2025’e kadar tamamlanabilecek ve bu tarihe kadar UTTS üzerinden yapılmayan akaryakıt giderleri vergi indiriminde kullanılmaya devam edilebilecek. Mevcut bireysel araçlar açısından TTB taktırma yükümlülüğü bulunmuyor. 1 Temmuz’dan itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçların ise piyasaya sürenleri veya ithalatçı, üreticileri ve benzerleri tarafından TTB taktırılması zorunluluğu bulunuyor. Bu araçların plaka veya sahip değişikliğinde TTB değişimi zorunluluğu bulunmuyor.

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        SIFIR ARAÇLAR İÇİN ZORUNLULUK

        1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak sıfır araçlar, ithalatçı veya üreticileri tarafından TTB’li olarak piyasaya sürülecek. Mevcut taşıt tanıma sistemlerindeki taşınabilir cihazlar TTB ile değiştirilecek. Böylece, standartlaşma sağlanacak ve usulsüzlük önlenecek. TTB sayesinde farklı akaryakıt şirketlerinden yakıt alımı mümkün olacak. Kapsamdaki araçların bireysel kullanıcılara devrinde yeni cihaz almak zorunda kalınmayacak.

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        TTB SİPARİŞLERİ 1 MİLYONU AŞTI

        UTTS sayesinde, 8 milyon taşıtın akaryakıt giderleri elektronik olarak kontrol edilerek, yılda en az 15 milyar TL’lik kayıt dışılığın önüne geçilecek. Ülke genelinde halen 1500 TTB montaj istasyonunda 4 bin teknisyen, taşıtlara donanım montajı yapıyor. Akaryakıt istasyonlarındaki donanım hazırlıklarında da 450 teknik servis, 2 bin personel görev alıyor. UTTS’ye kayıtlı istasyon sayısı geçen haftalarda 4 bini, TTB siparişleri ise 1,1 milyonu geçti. Yeni düzenleme ile yıl sonuna kadar TTB siparişlerinin 2 milyonu, kayıtlı istasyon sayısının ise 8 bini geçmesi bekleniyor

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