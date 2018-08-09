7 | 43

Ancak gizemli bulutun hızlı şekilde biçimini kaybettiği görülüyor. Görüntüler üzerine açıklama yapan uzmanlar çok nadir karşılaşılan bir doğa olayı olduğunu açıkladı. Bulutun içinde rulo gibi dönen nadir bir iklim olayına şahit olduğu için çok şanslı olduğu ifade edildi.