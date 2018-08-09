Kayıtlara böyle geçmişti! İşte o görüntünün sırrı!
09.08.2018 - 09:28 | Güncelleme:
Moskovada bir binanın üzerinde hareket eden daire biçimindeki bulut kümesi görenleri şaşkına çevirdi. Peki filmden bir kesitmiş gibi görünen bulutların sırrı ne?
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Moskova’da görülen garip bulut kümesi görenleri şoke etti. Bulut kümesinin görüntüsünü çeken bir kişi, internette paylaştı. Ardından bulut kümesinin UFO olduğu yönünde tahminler yapıldı.
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Bulutu gören internet kullanıcıları kısa süre içinde bulutun Independence Day filminden fırlamış gibi göründüğü yorumlarını yaptı.
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İki katlı üst üste binmiş kusursuz bir daire görünümündeki bulutun alışılagelmiş bir şey olmadığı kesin. Şüphelenilenin aksine Andropov Bulvarında çekilen bu görüntünün yalnızca bir hava olayından ibaret olduğu söyleniyor.
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Olağandışı bu manzarayı gören kişinin çektiği video internette türlü teoriler üretilmesine neden oldu.
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Japonya'da ortaya çıkan bulut korkuya sebep oldu. Uzmanlar ise bunun çok nadir karşılaşılan bir doğa olayı olduğunu açıkladı.
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Görüntü bir arabanın penceresinden kayda alındı. Twitter hesabından yayınlanan fotoğraflar sosyal medyada büyük dikkat çekti. Şoför, seyir halinde bu manzarayla karşılaştığını ve hızlıca fotoğraflarını çektiğini anlattı.
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Ancak gizemli bulutun hızlı şekilde biçimini kaybettiği görülüyor. Görüntüler üzerine açıklama yapan uzmanlar çok nadir karşılaşılan bir doğa olayı olduğunu açıkladı. Bulutun içinde rulo gibi dönen nadir bir iklim olayına şahit olduğu için çok şanslı olduğu ifade edildi.
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UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...
Birleşik Krallık'ta gökyüzünde uçakta seyahat eden bir yolcunun çektiği fotoğraf akılları karıştırıyor. Bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyor gibi görünen figür, merak uyandırıyor.
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Bulutların üzerinde yürüyen biri olmasına kimse ihtimal vermiyor elbette. Fakat figür büyütüldüğünde gölgesi bile olduğu görülüyor.
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HALK PANİĞE KAPILDI
Zambiya’nın Kitwe kentinde bir AVM'nin üzerinde görüldüğü iddia edilen bu görüntü panik yarattı. Gökyüzünde beliren insana benzer bir şekil halkı korkuttu. Yerden yaklaşık 100 metre yukarıda olan şeklin ne olduğu önce anlaşılamadı.
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Yüzüstü duran ve kolları yanlarından sarkan bir insana benzeyen gizemli şekil yarım saat kadar görüldükten sonra kayboldu.
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İnternette dolaşan bazı iddialara göre cismin bir uçurtma olduğu ve fotoğrafa montajlandığı söyleniyor.
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ÖLMEDEN ÖNCE UZAYLILARIN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI!
SIRIUS UFO ve Uzay Bilimleri Merkezi Başkanı Haktan Akdoğan, Bushman’ın kendisine ait 27 tane patenti elinde bulundurduğunu belirterek, 51. Bölge’de görev yapan bir grup bilim adamının 15 sene önce Bushman ile irtibata geçtiğini anlattı.
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Akdoğan, “Burada teknoloji üzerine çalışmalar yapılıyor. Uzaylılar saklanıyor. Üste 18 tane uzaylı var. Bushman’a uzaylıların fotoğraflarını ve onların teknolojileri üzerinden yaptıkları çalışmaları gösteriyorlar Ellerindeki her şeyi ona gösteriyorlar. Bushman doğruyu söylüyor” dedi.
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Akdoğan gelecek aylarda Türkiye’de üst düzey görevlerde bulunmuş siyasi, askeri ve sivillerden oluşan bir grupla basın toplantısı yapacaklarını ve gizli belgelerle yaşadıkları olayları kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.
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Akdoğan gelecek aylarda Türkiye’de üst düzey görevlerde bulunmuş siyasi, askeri ve sivillerden oluşan bir grupla basın toplantısı yapacaklarını ve gizli belgelerle yaşadıkları olayları kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.
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Bushman ABD’li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim insanının varlığına şahit olduğunu söyledi.
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Boyd Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kayıt altına aldığı videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların 2 tür olduğuna işaret etti.
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Uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olanların “Quintumnia” adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini ileri süren...
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Bushman Nevada’daki üste çalışanların bunları 2 gruba ayırmasının nedeni olarak da birinin dünyalılara daha yakın olduğunu diğer grubun ise daha düşmanca bir tavır gösterdiğini iddia etti.
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40 yılı aşkın tetkik ve patent üzerine çalışmalar yapan Boyd Bushman aralarında Hughes Aircraft, General Dynamics, Lockheed Martin ve Texas Instruments gibi şirketlerde önemli araştırmalarda bulundu.
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Bushman’ın bu itiraflarına ABD’den henüz bir yalanlama gelmedi.
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CIA İTİRAF ETTİ! İŞTE UZAYLILAR HAKKINDAKİ GERÇEKLER
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), UFO'larla ilgili çoğu 1940'lı ve 1950'li yıllara ait yüzlerce belgeyi kamuoyunun erişimine açtı.
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CIA'in "Bizim 'X-Files' dosyalarımıza göz atın" başlığıyla kamuoyuna açtığı yüzlerce belgenin, kurumun 1978 yılında "tanımlanamayan uçan cisimler" (UFO) ve "uzaylılarla" ilgili yaptığı araştırmalara dayandığı bildirildi.
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Belgelerin çoğunun 1940'lı ve 1950'li yıllara ait olduğu ifade edilen açıklamada, UFO'ları ve uzaylıları konu alan bir zamanların ünlü televizyon dizisi "X-Files"a da gönderme yapıldı.
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Binlerce belge içinden toplam 10 belgeyi öne çıkaran CIA, dizinin iki ana karakteri olan FBI ajanları Fox Mulder ve Dana Scully'nin, "bu belgeleri UFO'ların ve uzaylıların varlığını kanıtlamada kullanabilecekleri" şeklindeki ifadelere yer vererek okurların dikkatini çekti.
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Açıklamada yer alan linki takip ederek, yayımlanan belgeler arasında araştırma yapabilme imkanı sunan CIA, erişime açılan belgelerin, dünyanın farklı ülkelerinde basında çıkan UFO haberlerinin ve ajanların UFO görüldüğü söylenen yerlerdeki gözlemlerinin raporlandırılmış hali olduğunu kaydetti.
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Yayımlanan belgeler arasında İspanya, Güney Afrika, Doğu Almanya ve Fas gibi dünyanın farklı ülkelerinden UFO'larla ilgili gönderilen raporlar olduğu görülüyor.
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