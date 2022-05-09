Kayıtlı işsiz sayısı 1 yılda yüzde 23 yükseldi

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) nisan ayı istatistik bültenini yayımladı. Buna göre nisan ayında kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 583 bin oldu. Kayıtlı işsiz sayısı mart ayına göre yüzde 1.4 düştü. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde.

İşsizlerin yüzde 51'ini erkeler yüzde 49'unu ise kadınlar oluşturdu. İşsizlerin yüzde 34'ü 15-24 yaş grubunda yer aldı.

Son 1 yılda kadınlarda işsiz sayısı yüzde 25.1 artarken erkeklerdeki artış yüzde 21.3 olarak kaydedildi.

EN FAZLA AÇIK İŞ İMALATTA

Bunun yanında nisan ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 201 bin2 85 oldu. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 704 bin 623 açık iş alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (303.711 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı. En çok açık iş ise “Satış Danışmanı/Uzmanı, Güvenlik Görevlisi ve Konfeksiyon İşçisi” mesleklerinde kaydedildi.