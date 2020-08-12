Kaymakam, muhtar için kız istedi - ADANA

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Sıla Dursun ile hayatını birleştirme kararı alan mahalle muhtarı Şahin, kız isteme törenine Kaymakam Sevgili'yi davet etti.Şahin'in ricasını geri çevirmeyen Kaymakam Sevgili, Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Şükrü Savaş, Emniyet Amir Vekili Komiser Kemal Belik, Vakıf Müdürü Ali Ökten ile gelin adayının evine gitti.Kaymakam Sevgili, burada ailelerle bir süre sohbet ettikten sonra "Allah'ın emri, peygamberin kavliyle" baba Fakı Dursun'dan kızını istedi.Baba Dursun, Kaymakam Sevgili'ye merasime katıldığı için teşekkür ederek kızını verdi.Çiftin söz yüzüklerini takan Kaymakam Sevgili, bir ömür mutluluk dileğinde bulundu.