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        Haberler Gündem Eğitim Kaymakamlık sınavı ne zaman ve saat kaçta? 2023 ÖSYM Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları tarihi...

        Kaymakamlık sınavı ne zaman? 2023 ÖSYM Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları tarihi...

        İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için beklenen tarih geldi çattı. Yurt genelinde binlerce adayın katılım göstereceği zorlu sınavın ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve ne kadar süreceğine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, hem bu soruların yanıtları hem de sonuç tarihine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 12:09 Güncelleme: 28.11.2023 - 12:09
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için artık heyecan doruğa çıktı. 7 ilde gerçekleştirilecek sınavın merkezlerini, başlama saatlerini ve sınav giriş belgesine dair bilinmesi gerekenleri derledik!

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        2023 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

        Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden merakla beklenen Kaymakamlık sınav tarihini duyurdu.

        Buna göre; Kaymakamlık sınavı bu yıl 3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.

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        2023 KAYMAKAMLIK SINAVI MERKEZLERİ;

        010 ADANA
        062 ANKARA/ÇANKAYA
        067 ANKARA-YENİMAHALLE
        210 DİYARBAKIR
        250 ERZURUM
        341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
        343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
        352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
        610 TRABZON

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        KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak Kaymakamlık sınavına girecek adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

        Ancak henüz sınav giriş belgesi yayınlanmış değil.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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