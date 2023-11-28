Kaymakamlık sınavı ne zaman ve saat kaçta? 2023 ÖSYM Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları tarihi...

Kaymakamlık sınavı ne zaman ve saat kaçta? 2023 ÖSYM Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları tarihi...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için artık heyecan doruğa çıktı. 7 ilde gerçekleştirilecek sınavın merkezlerini, başlama saatlerini ve sınav giriş belgesine dair bilinmesi gerekenleri derledik!