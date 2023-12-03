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        Haberler Gündem Eğitim Kaymakamlık sınavı soru cevapları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları...

        Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları tarihi...

        ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başladı. 165 dakika sürecek olan ve Türkiye'nin dört bir yanında binlerce adayın katılım gösterdiği zorlu sınavın sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ile soru ve cevapların saat kaçta yayınlanacağına dair detayları bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 10:59 Güncelleme: 03.12.2023 - 10:59
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        İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için artık beklenen gün geldi çattı. ÖSYM tarafından 7 ilde düzenlenen sınavda adaylara 120 soru sorulacak ve 165 dakika zaman tanınacak. İşte, söz konusu sınavın başlaması ile gündem olan Kaymakamlık Sınavı soru cevapları ile sonuçlarına dair bilgiler...

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        2023 KAYMAKAMLIK SINAVI SORU CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı saat 10.00'da başladı. 165 dakika sürecek olan ve 12:45'de bitecek sınavın sonuçlarının gün sonuna kadar yayınlanması bekleniyor.

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        KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimi ile Kaymakam Adaylığı Giriş sınavı sonuçları 28 Aralık 2023 tarihinde 10.00'dan duyurulacak.

        Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

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        2023 KAYMAKAMLIK SINAVI MERKEZLERİ;

        010 ADANA
        062 ANKARA/ÇANKAYA
        067 ANKARA-YENİMAHALLE
        210 DİYARBAKIR
        250 ERZURUM
        341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
        343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
        352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
        610 TRABZON

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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