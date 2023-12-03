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Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM Kaymakamlık Sınavı soru cevapları... ÖSYM tarafından gerçekleştirilen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başladı. 165 dakika sürecek olan ve Türkiye'nin dört bir yanında binlerce adayın katılım gösterdiği zorlu sınavın sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ile soru ve cevapların saat kaçta yayınlanacağına dair detayları bir araya getirdik... Habertürk Giriş: 03.12.2023 - 13:34 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:34 facebook

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İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için artık beklenen gün geldi çattı. ÖSYM tarafından 7 ilde düzenlenen sınavda adaylara 120 soru sorulacak ve 165 dakika zaman tanınacak. İşte, söz konusu sınavın başlaması ile gündem olan Kaymakamlık Sınavı soru cevapları ile sonuçlarına dair bilgiler...

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2023 KAYMAKAMLIK SINAVI SORU CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?



2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı saat 10.00'da başladı. 165 dakika sürecek olan ve 12:45'de bitecek sınavın sonuçlarının gün sonuna kadar yayınlanması bekleniyor.