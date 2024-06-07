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        Denizli'deki orman yangını kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımdan çıkmış: 3 gözaltı

        Denizli'de dün çıkan orman yangıyla ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir fabrika inşaatında kaynak yaparken kıvılcımın sıçraması sonucu alevlerin yükseldiği ileri sürüldü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:52 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:20
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        Kaynak yaparken ormanı yaktılar iddiası!
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        Denizli'de 100. Yıl Atatürk Ormanı'nda dün çıkan ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre şüphelilerin, bir fabrika inşaatında kaynak yaparken, kıvılcımın sıçraması sonucu yangına neden oldukları ileri sürüldü.

        30 HEKTARLIK ALAN YANDI

        Akan Mahallesi'ndeki fabrika ve düğün salonları ile bir otelin yakınında bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanı'nda, dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı.

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        Yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 120 personel, 15 arasöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 2 dozer, 2 greyder ve 10 hizmet aracının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'na bağlı 13 arazöz, 5 tanker, 5 destek aracı ve 60 itfaiye personeliyle müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınmasından hemen sonra bu defa yakındaki Aktepe Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Ekipler, buradaki alevlere de havadan ve karadan müdahale ederek, yerleşim alanlarına yaklaşmadan söndürdü. Yangında 30 hektar orman yanarak zarar gördü.

        İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 100. Yıl Atatürk Ormanı'ndaki yangına, bir fabrika inşaatında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu belirlendi. Sıçrayan kıvılcımın kuru otları tutuşturduğu, hızla ilerleyen alevlerin ormana sıçradığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında fabrika inşaatında kaynak yapan S.M., H.M. ve M.M. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Aktepe Mahallesi'ndeki diğer yangının nedeninin ise araştırıldığı bildirildi.

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