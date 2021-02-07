Kayode, ligde 224 gün sonra gol attı!

Süper Lig’de 28 Haziran 2020’de oynanan Gaziantep FK - Antalyaspor maçında attığı gol sonrası rakip fileleri havalandıramayan Sivassporlu Olarenwaju Kayode, 4-1 kazanılan MKE Ankaragücü maçında suskunluğunu bozarak ağları sarstı.

Bu sezon Süper Lig’de ilk kez ağları havalandıran Kayode, aynı zamanda ligdeki 224 günlük gol hasretini de sonlandırdı. Gol sonrası büyük sevinç yaşayan deneyimli oyuncu, sevincini arkadaşları ile paylaştı.

Kırmızı-beyazlı kulüp de sosyal medya hesaplarından Kayode’nin gol sevincini paylaşarak, “Kral suskunluğunu bozdu” notunu ekledi.