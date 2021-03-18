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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes'ten dönerken kaza yapan Endonezyalı turistleri ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nden Nevşehir'e dönüş yolunda midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 24 Endonezyalı turisti hastanede ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes'ten dönerken kaza yapan Endonezyalı turistleri ziyaret etti
AA

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen ve dönüş yolunda midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan Endonezyalı turistlere hastane ziyaretinde bulundu.

Turistlere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, "Erciyes yolunda kaza geçiren Endonezyalı turistlerin sağlık durumunu öğrenmek ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için hastanelerde ziyaretlerinde bulunduk. Şükürler olsun ki Kayseri'mize gelen misafirlerimizin sağlık durumunda endişe edilecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de dün, Erciyes Kayak Merkezi'nden Nevşehir'e dönen Endonezyalı turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 24'ü Endonezyalı 25 kişi yaralanmıştı.

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