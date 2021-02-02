Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kentteki depremde şu ana kadar olumsuzluk olmadığını bildirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kentteki depremde şu ana kadar olumsuzluk olmadığını bildirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, kentteki depremde şu ana kadar olumsuzluk olmadığını bildirdi
AA

Büyükkılıç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından AFAD ile temas halinde itfaiye ekiplerinin teyakkuza geçirildiğini belirtti.

Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez üssü Sarıoğlan ilçemiz olan 4,6 şiddetinde bir deprem yaşadık. Şükür ki şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yok. Olumsuz bir durumda 153’ten bize ulaşabilirsiniz. Rabbim güzel ülkemizi felaketlerden korusun."

- Deprem kısa süreli paniğe neden oldu

Yozgat, Nevşehir ve Sivas gibi çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

Bazı vatandaşlar, sarsıntının ardından sokağa çıktı.

Depremin ardından Sarıoğlan ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Sinan Karaerik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki öğretmenevinde kaldığını, deprem anında uyuduğunu ve sarsıntıyla kalktığını söyledi.

Binada kalanların panikle dışarı çıktığını belirten Karaerik, "Öyle sallandı ki böyle bir şey görmedim. Yatakta gittik gittik, geldik." dedi.

Metin Aka da deprem anında uyanık olduğunu ve televizyon izlediğini dile getirdi.

Sarsıntının şiddetiyle sokağa çıktığını ifade eden Aka, "Çok şiddetli deprem oldu. O anda avizeye baktım, lamba sallanıyordu. Uzanmış olduğum kanepe de sallanmaya başladı, panik halinde dışarı çıktım. Komşularımızın hepsinin lambası yanıyordu. Gece şartlarında evlerimizi inceledik, bir hasar yok. Allah beterinden esirgesin." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME