Kayseri Büyükşehir Belediyesinden lösemili çocuğa doğum günü sürprizi - KAYSERİ

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ eğitmenleri, müzik eşliğinde spor ve dans gösterileriyle Erciyes Üniversitesi Fevzi Mercan-Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi önünde etkinlik düzenledi.Eğitmenler, lösemi hastalarının bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu moral ve motivasyon için gösteriler yaptı.Gösteriler sırasında 9 yaşındaki lösemi hastası Kübra Akdağ'ın doğum günü, Spor AŞ ekipleri tarafından kutlandı.