Kayseri Seçim Sonuçları 2023: Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Kayseri başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Kayseri Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Kayseri seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Kayseri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Kayseri Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.84 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:25 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.9 oldu. Kayseri Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 604.800 oyla yüzde 67.96 - Kemal Kılıçdaroğlu: 285.126 oyla yüzde 32.04 aldı.

Kayseri 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 604.800 oyla yüzde 67.96

Kemal Kılıçdaroğlu: 285.126 oyla yüzde 32.04

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 582.088 oyla yüzde 63.33 - Kemal Kılıçdaroğlu: 252.613 oyla yüzde 27.48 oy oranı elde etmişti.

