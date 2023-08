Kayseri'de 1'i polis 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'taki bir kıraathanede yaşanan tartışmaya müdahale eden polis memuru M.A. ile M.Ç'nin tüfekle yaralanmasının ardından, şüpheli A.T'yi gözaltına aldı.

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olaydan sonra yaya olarak kaçan şüpheli M.T'yi de Yenişehir Mahallesi'ndeki bir adreste yakaladı.

Soruşturma kapsamında C.T. ile H.T. de daha sonra gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan saldırıda yaralanan M.A. ile M.Ç'nin tedavileri devam ediyor.

OLAY

Kocasinan ilçesinde dün, Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'taki bir kıraathaneye gelen A.T, beraberindeki M.T. ile iş yerindekilerle tartışmaya başlamış, vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekibi sevk edilmiş, olaya müdahale etmek isteyen ekiple de tartışan A.T, elindeki tüfekle ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu polis memuru M.A. göğsünden, kıraathanede bulunan M.Ç. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Şüphelilerden A.T. gözaltına almış, M.T. ise olay yerinden kaçmıştı.

