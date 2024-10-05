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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de 1 tonluk sucuk döner dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Kayseri'de 1 tonluk sucuk döner vatandaşlara dağıtıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kayseri Gastronomi Günleri" etkinlikleri kapsamında 1 tonluk sucuk döner vatandaşlara dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 17:49 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:50
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 tonluk sucuk döner vatandaşlara dağıtıldı.

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        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde ikincisi düzenlenen Kayseri Gastronomi Günleri etkinlikleri kapsamında 1 tonluk sucuk döner pişirildi.

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        Şefler tarafından kesilen sucuk döner vatandaşlara ikram edildi.

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        Sucuk döner kesme deneyimi yaşayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gazetecilere, dün başlayan Kayseri Gastronomi Günlerine beklentinin üzerinde katılım olduğunu söyledi.

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        Geçen yıl aynı yerde düzenlenen etkinlikte tek kazanda 1 ton mantı pişirerek vatandaşlara ikram ettiklerini anımsatan Büyükkılıç, "Bu sene de 1 tonluk sucuk döner hazırladık ve vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Önümüzdeki yıl da sürpriz ikramlarımız olacak. Kayserimiz her zaman olumlu anılmaya değer bir şehir" diye konuştu.

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        #yerel haberler
        #kayseri haberleri
        #Gastronomi günleri
        #1 tonluk sucuk döner
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