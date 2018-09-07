Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, merkez Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bağ evinde FETÖ üyelerinin her hafta toplantı yaptığı bilgisine ulaştı. DHA'nın haberine göre, şüphelileri takibe alan polis ekipleri, dün saat 20.00 sıralarında bağ evine baskın yaptı. Toplantı halindeki şüpheliler, polisi görünce kaçmaya çalıştı. Şüpheliler tek tek yakalanıp kelepçelenerek gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 10 şüphelinin kimlik ve UYAP kayıtlarında yapılan kontrollerde, tamamının daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanıp yargılandığı, ceza alıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldukları saptandı.

ŞÜPHELİLERİN CEZAEVİNDE KALDIKLARI SÜRELER

FETÖ soruşturması kapsamında öğretmenlikten ihraç edilen F.S.E., 2 ay 25 gün cezaevinde tutuklu kalıp, tahliye oldu.

Memur olan E.M.D., soruşturma kapsamında tutuklandı, 2 ay 17 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Belediye çalışanı Ö.F., soruşturma kapsamında gözaltına alındı, 10 ay 18 gün cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu.

İşadamı M.Z.G. FETÖ soruşturması kapsamında 10 ay 20 gün kaldı.

Esnaf M.G.E, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı, 2 ay 24 gün cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu.

İşçi olan M.S. soruşturma kapsamında tutuklandı, 4 ay 16 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.

Öğretmen A.K. soruşturma kapsamında tutuklandı, 8 ay 18 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu.

İşadamı M.A. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı, 3 ay 23 gün cezaevinde kaldıktan sonra salıverildi.

Öğretmen Ş.M. soruşturma kapsamında 4 ay 15 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu.

Öğretmen M.Ö., 5 ay 7 gün cezaevinde kaldı.

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