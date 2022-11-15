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Kayseri'de 115 parça tarihi eser ele geçirildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 115 parça tarihi eseri satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de 115 parça tarihi eser ele geçirildi
Kayseri'de 115 parça tarihi eser ele geçirildi
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AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Y.Ç'nin Develi ilçesinde kaçak kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri kent merkezinde satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, ekipler takibe aldığı Y.Ç'nin kullandığı aracı Kocasinan ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 112 sikke ve 3 parça tarihi obje bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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