Kayseri'de 12 bin 716 engelliye indirimli su

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 12 bin 716 engelli vatandaşın su faturalarında yüzde 50 indirim desteği sağladıklarını ifade etti.

AA'nın haberine göre, yüzde 40 ve üzeri oranda engeli bulunan engelli vatandaşlara su faturalarında indirim uyguladıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç, özel vatandaşların destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti. Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatın her alanında kendilerine yer bulmaları adına gayret göstermemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak önce insan diyen bir anlayışla ve ayrı bir hassasiyet gerektiren özel kardeşlerimizi önceleyerek hizmetlerimizi en iyi şekilde hayata geçirmeye özen gösteriyoruz."