Kayseri'de 13 göl ve gölete 678 bin yavru balık bırakıldı

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Kayseri'de 13 göl ve gölete 678 bin 575 yavru balık bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsal alanda yaşayanların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşması, ticari ve amatör amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının gelecek kuşaklara aktarılabilmesi amaçlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında il genelinde 13 göl ve gölete, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in de katıldığı etkinlikte 678 bin 575 yavru balık bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, Kayseri göletlerine son 10 yılda 1 milyon 745 bin yavru balık bırakıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl DSİ tarafından Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne devredilmesinden sonra üretim istasyonlarımızın daha aktif ve verimli kullanılması için çaba sarf edilmektedir. Projemizde göl ve göletlerimize salınan yavru balıkları temin ettiği için Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Özellikle belirtmek istediğim bir husus, ilgililerin göletlere bıraktığımız bu yavru balıkların en az bir kez üremesi için izin vermeleri. İlimiz biyoçeşitliliğinin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması konusuna halkımız dikkat etmeli."