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Kayseri'de 14 katlı bina karantinaya alındı

Kayseri'nin Talas ilçesinde yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, sakinlerinde Kovid-19 şüphesi bulunan 14 katlı bina karantina altına alındı

kayseri haberler
DHA

Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ertuğrul Caddesi üzerinde bulunan Nakış Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısı karantina altına alındı. 14 katlı binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısına şerit çekerek giriş ve çıkışı 14 gün süreyle kapattı.

Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi. DHA'nın haberine göre; karantina altına alınan binada nöbet tutmaya başlayan polis, giriş ve çıkışa izin vermezken, binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi. 

 

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