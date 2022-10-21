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Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi

Kayseri'de 2016'ya çarşı iznine çıkan askerlerin otobüsüne bomba yerleştirilmesi sonucu 15 askerin şehit olduğu olayın davasına devam edildi. Dava, eksiklerin giderilmesi kararıyla ertelendi.

Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi
Kayseri'de terör saldırısı davasına devam edildi
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AA

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin davaya devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, terör saldırısının faillerinden tutuklu sanık PKK'lı Ferhat Tekiner ile tutuksuz yargılanan M.O, E.U, Ü.K, M.Y. ve bazı avukatlar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Tutuklu sanıklar B.K, M.A, M.Ö. ve S.A, taraf avukatları ile Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz duruşma salonunda hazır bulundu, tutuksuz sanıklardan E.Ş. ve H.E. duruşmaya katılmadı, sanık A.A'nın ise vefat ettiği belirtildi.

Sanık Ferhat Tekiner, avukatının gelmediğini, sonraki celse avukatı eşliğinde beyanda bulunmak istediğini söyledi.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrarladıklarını ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Müşteki avukatları ve Şube Başkanı Ali Yavuz ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşmaya katılmayan E.Ş. ve H.E. hakkında zorla getirme kararı alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

SALDIRI

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin, 17 Aralık 2016'da halk otobüsü ile çarşı iznine çıktıkları sırada patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

Saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Ferhat Tekiner ile hakkında kırmızı bülten çıkartılan, terör saldırısının talimatını veren firari "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ve Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan Özçaktu etkisiz hale getirilmişti. MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 5'e çıkmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 18 sanıktan aralarında saldırın planlayıcısı olduğu belirtilen PKK'lı Kenan Çiçek'in de bulunduğu 9 sanık hakkındaki kararı onarken, aralarında iki dosyadan da yargılanan B.K. ve M.A'nın da bulunduğu 9 sanığın dosyasını ise eksik soruşturma gerekçesiyle bozmuştu.

SAVCININ MÜTALAASI

31 Mayıs 2022'de mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ferhat Tekiner, B.K. ve M.A'nın 15'er kez "kasten öldürme" 54'er kez "kasten öldürmeye teşebbüs", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından, polis memuru M.Ö'nün "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "suçluyu kayırma", S.A'nın ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

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