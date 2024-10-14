Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de 2. Doktorlar Bisiklet Turu | Son dakika haberleri

        Kayseri'de sağlık çalışanları 2. Doktorlar Bisiklet Turu'na katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Kayseri Tabip Odası iş birliğinde düzenlenen "2. Doktorlar Bisiklet Turu" etkinliğinde sağlık çalışanları, 7 kilometrelik parkurda pedal çevirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 18:26 Güncelleme: 14.10.2024 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Kayseri Tabip Odası iş birliğinde "2. Doktorlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

        2

        "Sağlık İçin Pedalla" sloganıyla Devlet Hastanesi önünde başlayan etkinliğe Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ve Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, doktorlar, sağlık personeli ve üniversite öğrencileri katıldı.

        3

        Başhekim Doç. Dr. İsmail Altıntop, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, meslektaşı olan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, şunları söyledi: "Doktorlar bisiklet turumuzun ikincisini yapıyoruz. Devlet Hastanesi bahçesinden başlayıp, Düvenönü, meydan, şehitliğimizden millet bahçesi ile beraber bizim hekimler bahçemiz ile sonlanacak. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız, üniversiteden gelen tıp fakültesi öğrencilerimiz katılıyor. Sağlığın, egzersizin bizim için önemli olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bu etkinlikte aynı zamanda meslektaşımız olan Dr. Memduh Büyükkılıç hocamıza ve Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz."

        4

        Bisiklet turuna katılan hekimlerden Doç. Dr. Yunus Dönder ise bir hekim olarak Kayseri Tabip Odası’nın bisiklet turuna katıldıklarını, bu sosyal sorumluluk projesini desteklemek istediklerini ifade etti.

        5

        Tabipler Bahçesi’nde sona eren bisiklet turunun ardından katılımcılar, Tabipler Bahçesi'nde düzenlenen renkli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

        6
        #yerel haberler
        #kayseri haberleri
        #doktorlar bisiklet turu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        14 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Tehditle yardım paralarını istediler
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"