Kayseri'de 2 FETÖ sanığına örgüte yardımdan hapis cezası

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar terzi M.K. ve işçi Y.T. ile avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı, 2 sanığın "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık suçlamaları reddetti. Sanıklar, beraatlerini talep etti.
Mahkeme heyeti, M.K. ve Y.T'ye "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezası verdi.
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