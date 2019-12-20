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Kayseri'de 28 suçtan aranan iki kişi yakalanarak cezaevine gönderildi

Kayseri'de, 28 suç dosyasından 3 yıldır aranan ve 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 çocuk annesi Pınar Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi

Kayseri
DHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'mala zarar verme', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 28 ayrı suç dosyası bulunan 7 çocuk annesi Pınar Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, 3 yıldır aranan ve hakkında 62 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Pınar Ç.'nin merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesinde bulunan evde kaldığını tespit etti.  Eve baskın düzenleyen ekipler, yatak odasındaki kapının arkasına saklanan Pınar Ç.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından Pınar Ç., kucağındaki 2 yaşındaki erkek bebeğiyle Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

 

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