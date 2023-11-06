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        Haberler Gündem Kayseri'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 6'sı ağır 9 kişi yaralandı

        Kayseri'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 6'sı ağır 9 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre karşı şeritteki kazaya bakmak isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç elektrik direğine çarptı. Takla atan lüks otomobildeki 5 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 23:14 Güncelleme: 06.11.2023 - 23:14
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        Kayseri'de kaza: 6'sı ağır 9 yaralı
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        Kaza, saat 20.30 sıralarında Kocasinan ilçesi, Kocasinan Bulvarı Fuzuli Alt Geçidi'nde meydana geldi. Alt geçitteki aydınlatma direğine çarpan Bekir Demir (19) yönetimindeki cip ile aynı yönde seyir halinde olan Muhammed Beşhi (27) yönetimindeki otomobil ve Remzi Kaya'nın (21) kullandığı 01 SY 664 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, cip sürücüsü Demir ile araçlardaki Dilan Göriş, Seda Özkök, Ali Çakıcı, Battal Demir ve Merdane Kaya ağır yaralanırken, İlayda Kaya, Nurdane Kaya ile Bilal Polat hafif ise yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, cipte sıkışan sürücü Demir'in kurtarılması için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ile diğer yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #kayseri
        #haberler
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