300 polisle uyuşturucu operasyonu! 50 gözaltı 0:00 / 0:00

İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen şafak operasyonuna 300 polis katıldı. Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'ni ablukaya alan ekipler, 20 farklı adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenledi.

Drone destekli ve narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, evler didik didik arandı. Özel harekat polislerinin de zırhlı araçlar ile güvenlik önlemi aldığı operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile suç aletleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü.