Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

AA

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar N.B, S.O, T.K. ve O.İ. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık O.İ'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan O.İ. üzerine atılı suçları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Suçlamaları reddeden diğer 3 sanık da örgüt üyesi olmadıklarını savunarak beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan O.İ'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, T.K. ve N.B'ye "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6'şar ay, S.O'ya ise aynı suçtan 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.