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        Haberler Gündem Kayseri'de 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi - Güncel haberler

        Kayseri'de 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Kayseri'de jandarma ekiplerince 61 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 18:16 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:16
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        61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında İ.Ç'nin kullandığı aracı durdurdu.

        Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İ.Ç. ve araçtaki A.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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