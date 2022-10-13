Kayseri'de ele geçirildi! 654 adet 0:00 / 0:00

DHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 654 adet tarihi sikke, obje, yüzük, tüfek, kılıç ve mühür ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesindeki iki adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alındı. Adreslere düzenlenen operasyonda 650 adet tarihi sikke, obje, yüzük ve mühür, 3 kılıç, 1 tüfek ile 2 dedektör ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.