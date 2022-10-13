Kayseri'de ele geçirildi! 654 adet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Kayseri'de 654 adet tarihi eser ele geçirildi

Kayseri'de emniyet birimlerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 654 adet tarihi obje ele geçirildi geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de 654 adet tarihi eser ele geçirildi
Kayseri'de ele geçirildi! 654 adet
0:00 / 0:00
DHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 654 adet tarihi sikke, obje, yüzük, tüfek, kılıç ve mühür ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesindeki iki adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alındı. Adreslere düzenlenen operasyonda 650 adet tarihi sikke, obje, yüzük ve mühür, 3 kılıç, 1 tüfek ile 2 dedektör ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şehit Ataş´ın babası: Lösemi ile ilgili farkındalık yarattı
GÜNDEM Şehit astsubay farkındalık yarattı
Kaçak göçmenlerle birlikte yakalanan 4 Türk vatandaşı, tutuklandı
GÜNDEM Kaçak göçmen organizatörleri tutuklandı
Torba yasada neler var? 2022 - 2023 TBMM yeni torba yasa maddeleri neler? Yeni torba yasa ile hayatımızda neler değişecek?
GÜNDEM Vatandaşların yüzünü güldürecek torba yasası!
Kayseri'de 41 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
GÜNDEM 41 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü ...
Mardin'de araca gizlenmiş 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM Araca gizlenmiş 23 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de 115 parça tarihi eser ele geçirildi
GÜNDEM Kayseri'de 115 parça tarihi eser ele geçirildi
Nisa Mihriban bebeği terk eden anneye 5 ay hapis
GÜNDEM Nisa Mihriban bebeği terk eden anneye 5 ay hapis
Sivas'ta yangın tüplerinin içine gizlenmiş 13 kilo 160 gram esrar ele geçirildi
GÜNDEM Yangın tüplerinin içine gizlenmiş 13 kilo 160 gram ...
İzmir'de sözün bittiği yer: kulübedeki köpeği yakarak öldürdüler
GÜNDEM Kulübesindeki 'Şila'yı yakarak öldürdüler
Son dakika: Dezenformasyon teklifinde 29'uncu madde kabul edildi
GÜNDEM Dezenformasyon teklifindeki 29'uncu madde kabul ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.