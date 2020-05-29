Kayseri'de 660 camide cuma namazı kılındı

AA

Kayseri Valiliğince belirlenen 660 cami, belediye ekiplerince yapılan dezenfekte ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açtı.Kovid-19 tedbirleri kapsamında izin verilen 660 caminin bahçe ve çevresini dolduran vatandaşlar, camilerde yeniden namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.Uzun bir aranın ardından açılan, Mimar Sinan'ın 1573 yılında inşa ettirdiği Kurşunlu Camii'nin karşısında bulunan belediyeye ait açık otoparkta bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazını birlikte eda etti.Vatandaşlar, namaz öncesi yağan kısa süreli sağanaktan, seccade ve kendilerine verilen torbalarla korunmaya çalıştı.