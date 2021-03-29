Kayseri'de 7 DEAŞ sanığı hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Suriye uyruklu sanıklar M.A, O.A, M.M, A.A, A.T, M.C.M. ve A.A. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Tutuklu sanıklar, adliyenin konferans salonunda 2 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.
- Olay
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 28 Aralık 2020'de merkez Kocasinan ilçesindeki 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 7 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
2011-2015 yıllarında Suriye'nin Halep kenti Azez bölgesinde terör örgütü adına silahlı faaliyette bulundukları, kaçak yollardan Türkiye'ye girdikleri öğrenilen zanlılardan O.A'nın söz konusu bölgede yaklaşık 60 kişilik grubu komuta ettiği belirtilmişti.
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