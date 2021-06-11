Kayseri'de 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davaya devam edildi

AA

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık A.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık avukatı Cavit Dursun, bir süredir firari olan müvekkilinin Gürcistan'da yakalandığını ve 9 ay tutuklu kaldığını ancak iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması olmadığı için serbest bırakıldıktan sonra bu ülkedeki büyükelçiliğe giderek teslim olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Atilla Hazar idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı özel ambulans, 26 Mart 2018'de Kayseri-Malatya kara yolu Mimsin kavşağı yakınında, otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille çarpışmıştı. Sürücü Üzüm ile araçtaki aynı aileden Mehmet (36),Safiye Nur (6),Hamza (8),Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti. Hazar ve ambulanstaki acil tıp teknisyeni Ertan Dönmez ile otomobilde bulunan Kader Üzüm yaralanmıştı. Yaralanan Kader Üzüm'ün, 8 gün tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7'ye yükselmişti.

Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil, kent merkezindeki bir binanın otoparkında bulunmuş, sürücüsünün Gürcistan'a kaçtığı tespit edilmişti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zanlı A.Ö'nün şehir içinde çok hızlı ve kontrolsüz seyrettiği, araçlar arasında makas attığı, orta şeritten sol şeride doğru ani manevra yaparak, Mehmet Üzüm'ün kullandığı araca çarptığı öne sürülmüştü. Çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybeden Üzüm'ün, otomobiliyle karşı şeride geçerek, Atilla Hazar'ın kullandığı ambulansla çarpıştığı belirtilen iddianamede, A.Ö'nün kazada asli kusurlu ve bilinçli taksirle hareket ederek ölüm ve yaralanmaya neden olmak suretiyle atılı suçu işlediği kaydedilmişti.