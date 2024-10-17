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        Haberler Gündem Kayseri'de 74 yaşındaki kişi husumetlisini bıçakla yaraladı - Güncel haberler

        Kayseri'de 74 yaşındaki kişi husumetlisini bıçakla yaraladı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 74 yaşındaki husumetlisi tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 22:38 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:38
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        74 yaşındaki kişi husumetlisini bıçakladı
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        Gevhernesibe Mahallesi İstasyon Caddesi'nde, M.A. (47), husumetlisi O.Ö. (74) tarafından yolda yürürken bıçaklandı.

        Yaralı halde olay yerinden kaçan M.A. caddedeki bir kuruyemişçiye sığındı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kuruyemişçinin, dükkanın kapısını kapadığı ve elinde bıçak olan zanlının içeriye girmesini önlediği öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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