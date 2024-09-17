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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden afetzedeye canlı hayvan desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bünyan Güllüce Mahallesi'ndeki selde zarar gören, tavukları ölen olan vatandaşa, canlı hayvan desteği gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:18 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:18
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        Kayseri'de afetzedeye destek
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçen ay aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana gelen Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'ndeki afetzede Necati Turan'a canlı hayvan desteğinde bulundu.

        Bünyan Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emre Taşçı, desteğin Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in girişimleri ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın desteğiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Destekten dolayı memnuniyetini dile getiren Necati Turan ise "Hem Memduh Başkanıma hem de Selahattin Başkanıma çok teşekkür ederim. Zararımızı karşıladılar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

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        #Kayseri Büyükşehir Belediye
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        #bünyan belediyesi
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