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Kayseri'de akrabalarını öldürdükleri iddiasıyla 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de, husumetli oldukları akrabalarını tüfekle öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 5 sanığın duruşması görüldü.

Kayseri'de akrabalarını öldürdükleri iddiasıyla 5 sanığın yargılanmasına devam edildi
AA

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "kasten öldürme", "mala zarar verme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından yargılanan sanıklar A.S, M.S, Ö.S, M.S. ve A.S, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık Ö.S'nin olay yerinden kaçarken elinde bir silah daha olduğu yönünde rapor geldiğini belirterek, raporu dava dosyasına ekledi.

Ö.S, buna ilişkin, "Raporu kabul etmiyorum. Bu adam benim namusum, şerefim ile oynadı. Akrabalarım bana, 'sen dur, biz vuracağız.' dedi." diye konuştu.

Sanık A.S. ise Ö.S'nin elinde bir silah olduğunu ve döverek silahı elinden aldığını iddia etti.

Diğer sanıklar da raporu kabul etmediklerini belirterek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların atılı suçlardan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Harun S. (27),aralarında husumet bulunan akrabaları A.S, M.S, Ö.S, M.S. ve A.S. ile 28 Eylül'de, Yeşil Mahalle Bebek Caddesi Atabek Sokak'ta karşılaşmış, otomobiliyle kaçmaya çalışmıştı.

Husumetlilerinin bulunduğu otomobil tarafından yolu kesilen ve çarpılarak aracı durdurulan Harun S, yakınları tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü.

İki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, polis kaçan şüphelileri yakalamıştı.

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