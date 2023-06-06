Kayseri'de aranan 10'u firari hükümlü 33 kişi yakalandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Melikgazi, Kocasinan ve Hacılar ilçelerindeki 12 mahallede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında "hırsızlık", "kişi hürriyetini yoksun kılma", "konut dokunulmazlığı ihlali", "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "yaralama" suçlarından 1 yıl ile 6 yıl 4 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler K.Ç, B.Y, G.P, Ş.B, Ö.T, S.Y, M.C, Y.A, B.T. ve M.A. ile çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 hükümlü cezaevine teslim edildi, 23 zanlı ise serbest bırakıldı.

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