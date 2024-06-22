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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de arazide cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Kayseri'de arazide cansız beden bulundu

        Kayseri'de arazide ağaç altında hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 02:06 Güncelleme: 22.06.2024 - 02:09
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        Arazide cansız beden bulundu
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        Kayseri'de arazide bir kişi ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Cırgalan Mahallesi'ndeki esnaf, arazide ağaç altında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. AA'nın haberine göre; acil sağlık ekipleri, kimliği E.G. (28) olarak tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.

        İncelemenin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
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