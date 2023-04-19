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Kayseri'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kayseri'de 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Suriye uyruklu Iyd C. ağır yaralandı

Kayseri'de balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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DHA

Olay, saat 15.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ufuk Sokaktaki 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi.

Suriye uyruklu Iyd C., oyun oynadığı sırada balkondan dengesini kaybederek, zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Iyd C., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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