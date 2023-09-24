Kayseri'de bebeğe ait cansız beden bulundu
Kayseri'de vatandaşlar tarafından boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı
Kayseri'de boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulundu. Olay, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi.
DHA'nın haberine göre; boş arazide toprağa gömülü bebek cesedi bulan vatandaşlar, durumu polis bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cansız bedenini, bulunduğu yerden çıkardı.
Bebeğin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.